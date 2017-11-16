Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что мир должен объединиться перед угрозой со стороны России, которая производит ложь в промышленных масштабах.
Об этом Климкин заявил в комментарии для MailOnline, сообщает «Новое время».
«Мы должны, наконец, проснуться и объединиться против этой империалистической нео-красной угрозы, исходящей для всего свободного мира от кремлевской администрации», - сказал министр.
По словам Климкина, Киев был рад услышать критику премьер-министра Терезы Мэй за использование Россией СМИ как информационного оружия и производства фейков для сеяния раздора среди стран Запада.
Министр добавил, что Украина сама пострадала от информационных и кибернетических атак России.
«Наряду с танками, пушками и вмешательством в выборы, это характерно для гибридной войны России, которая ведется сегодня против Запада», - подытожил он.
Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй подвергла российские власти сильнейшей критике за все время своего пребывания во главе британского правительства, обвинив Москву в том, что она вмешивается в выборы и осуществляет кибершпионаж.
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