Служба безопасности Украине не располагает деталями переговоров президента РФ Владимира Путина с главарями ОРДЛО Александром Захарченко и Игорем Плотницким по вопросу обмена пленными, однако готова к обмену по формуле «всех на всех». Об этом в комментарии 112 Украина заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Она отметила, что ведомству не известно, о чем Путин говорил с Захарченко и Плотницким, выразив надежду, что обмен пленными впервые с конца прошлого года действительно состоится.

«Нет, не известны (детали переговоров. - Ред.), но мы надеемся на то, что такие заявления свидетельствуют о готовности разблокировать процесс, и мы наконец сможем вернуть наших людей домой», - заявила она.

Гитлянская добавила, что украинская сторона настроена на проведение обмена по формуле «всех на всех».

«Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой», - констатировала она.

Напомним, 15 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и «Л/ДНР».

В свою очередь главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в ходе телефонного разговора с Путиным поддержали инициативу по обмену пленными.

В то же время Служба безопасности Украины заявила, что приветствует любые шаги российских властей по разблокированию процесса освобождения заложников, но отметила, что в деле освобождения заложников не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков.