Основные показатели, заложенные в проекте Государственного бюджета Украины на 2018 год, который был проголосован Верховной Радой 14 ноября в первом чтении, продолжают тенденции прошлых лет. Сайт «Сегодня» решил разобраться, чего украинцам ожидать в следующем году.

Согласно проекту, увеличение доходной части госбюджета составит чуть больше 100 млрд грн: запланировано собрать 877 млрд грн вместо 771 млрд в 2017 году. В 2016-м объем бюджета Украины составлял 608 млрд грн, в 2015-м – 516 млрд. То есть годовой прирост примерно в 100 млрд грн – вполне обычная тенденция последних лет.

Правда, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя проект бюджета, заявил, что за счет роста экономики доходная часть бюджета может вырасти гораздо больше и впервые в истории Украины перешагнуть барьер в один триллион гривен. Но какими бы оптимистично большими ни были цифры государственного бюджета, «маленьким украинцам» важно, какими в следующем году будут цифры их собственных, семейных бюджетов.

Минималка и прожиточный минимум: рост небольшой, зато реальный

Минимальная заработная плата с 1 января 2018 года вырастет почти на 16%, по сравнению с уходящим 2017-м, и составит 3723 грн в месяц (сейчас – 3200 грн). К сожалению, такого резкого скачка, как в прошлом году, когда «минималка» поднялась почти на 100% (на 1650 грн, в сравнении с 2016 годом), нам не обещают. И «скромность» этого показателя стала, в частности, одной из причин критики госбюджета представителями разных фракций, не голосовавших за бюджет. С другой стороны, речь идет о реальной зарплате, выросшей на 16%, а не о +50 или +100% к зарплате, зато только в виде невыполненных обещаний.

Минимальная почасовая зарплата с 1 января 2018 года возрастет до 22,41 грн. На 1 января 2017-го этот показатель составлял 19,34 грн (т. е. рост – те же 16% за год).

Еще один важный показатель для каждого семейного бюджета – прожиточный минимум. Он учитывается при расчете пенсий и индексаций, начислении субсидий, социальной помощи и других выплат. С января 2018 года прожиточный минимум в Украине увеличивают в среднем до 1700 грн на одного человека в месяц.

Если говорить о разных категориях, самый большой прожиточный минимум традиционно предусмотрен для детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) – 1860 грн. Самый низкий прожиточный минимум установлен для нетрудоспособных лиц – 1373 грн. Для трудоспособных этот показатель с 1 января составит 1762 грн, а для детей до 6 лет – 1492 грн в месяц.

Сравнение с прожиточным минимумом годичной давности, т. е. на 1 января 2017-го, показывает +10%. Правда, в течение 2018 года размер прожиточного минимума планируется повышать еще дважды. С 1 июля – до 1777 грн, а с 1 декабря – до 1853 грн. То есть за 2018 год прожиточный минимум вырастет на 9% – практически на столько же, на сколько он увеличился за 2017 год.

Государственная социальная помощь в 2018 году будет назначаться по тем же принципам, что и в 2017-м. Гарантированный размер доплат для обеспечения прожиточного минимума для трудоспособных людей будет составлять до 21%, для детей – до 85%, для инвалидов – 100%. Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям может доходить до 75%.

Инфляция: от 7 до 13%

Что же касается главного индикатора экономического развития и благополучия любой страны – валового внутреннего продукты (ВВП), – в 2018 году, по расчетам правительства, он увеличится до 3%. Это неплохой показатель, учитывая, что, по оценке МВФ , в среднем по Европе рост реального ВВП в 2018 году уменьшится и составит 2,1%. В России, например, в 2018 году прогнозируется снижение роста ВВП с 1,8 до 1,6%.

И, наконец, об инфляции. Это третий важный показатель, и, может быть, даже самый важный для семейных бюджетов. Ведь никакой рост заработных плат и пенсий не обрадует, если он будет ниже инфляции. То есть, если зарплаты и пенсии вырастут на 15%, а цены в магазинах – на 25%, уровень жизни фактически упадет.

Министерство финансов прогнозирует, что инфляция за 12 месяцев 2018 года составит порядка 7%. Если эти ожидания оправдаются, в конце года можно будет говорить о том, что уровень жизни большинства украинцев пусть не на много, но повысился. Правда, критики госбюджета утверждают, что реальная инфляция будет больше заявленной. Да и Международный валютный фонд как раз накануне голосования по бюджету чуть ухудшил прогноз насчет инфляции в Украине, предполагая, что по итогам 2018 года она составит 12,8%. Но если сравнивать с планируемым ростом минимальной зарплаты на 16%, даже такой прогноз все равно вселяет надежду, что в 2018 году украинцы не будут жить хуже, чем в этом. И, возможно даже, будут жить немного лучше.

Александра Романюк, «Сегодня»