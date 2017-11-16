Европейский Союз за последние три года мобилизовал 12 миллиардов евро помощи для Украины, включая 3,4 миллиарда евро макрофинасовой помощи, что является беспрецедентным для ЕС.



Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли на форуме по реформе государственного управления в Киеве, сообщает УНИАН.

«Мы мобилизовали за последние три года более 12 миллиардов евро, включая 3,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Это крупнейшая финансовая помощь, которую мы когда-либо мобилизовали. Мы также мобилизовали 200 миллионов евро на грантовые программы - это больше, чем в любой соседней стране», - сказал он.

Напомним, 4 апреля 2017 года Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Вице-президент Европейской комиссии, европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис заявил, что Украина может получить третий транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро в декабре при выполнении условий до середины ноября.