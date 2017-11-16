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По состоянию на 13 ноября оператор украинской газотранспортной системы транзитировал в европейские страны рекордные за последние 7 лет 80,8 миллиардов кубометров природного газа в 2017 году,  сообщает отдел связей с общественностью и прессой ПАО «Укртрансгаз».

Отмечается, что общий объем транзита за 12 месяцев прошлого года составил 82,2 млрд кубометров, а за аналогичный период 2016 года – 68,8 млрд кубометров, что на 15% или 12 млрд кубометров меньше чем в текущем году.

Наибольшие объемы транспортирования газа в этом году российский «Газпром» заказывал в зимний период (в январе – 8,9 млрд кубометров) и при остановке на ремонт обходного подводного газопровода «Северный поток» (в августе и сентябре – 8,8 млрд кубометров и 8,4 млрд кубометров).

 

 

 
ForUm

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