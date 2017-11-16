Украинская сторона не пойдет на шантаж по поводу включения в обмен пленными лиц, подозреваемых в убийстве Героев Небесной сотни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что в гуманитарной подгруппе призвала немедленно разблокировать освобождение заложников, ведь уже 14 месяцев нет ни одного освобожденного.

«Мы давно готовы передать всех, кого позволяет украинское законодательство, чтобы забрать подтвержденных украинцев. Мы делали эти предложения еще несколько месяцев назад, повторили и сегодня в различных форматах, не только в Минске. Но мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие Минских соглашений, например, беркутовцев, которых подозревают в убийстве Героев Небесной сотни», – подчеркнула она.

«Призвала координатора ОБСЕ посетить суд, который сейчас начинается, пообщаться с семьями погибших и им, а нам в Минске озвучить эти инициативы ОРДЛО, которые координатор «нейтрально» поддерживает... Мы на это никогда не согласимся», – сообщила Геращенко.

Напомним, 15 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и «Л/ДНР».

В свою очередь главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в ходе телефонного разговора с Путиным поддержали инициативу по обмену пленными.

В то же время Служба безопасности Украины приветствует любые шаги российских властей по разблокированию процесса освобождения заложников, но заявила, что в деле освобождения заложников не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков.