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Служба безопасности Украины заявляет, что в деле освобождения заложников не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков, сообщает перс-центр СБУ.

Отмечается, что спецслужба приветствует любые шаги российских властей по разблокированию процесса освобождения заложников.

«Считаем, что присоединение главы русской православной церкви Кирилла к совместным усилиям глав всех мировых конфессий в рамках реализации инициативы Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций будет способствовать скорейшему возвращению домой каждого из заложников», – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что в этом чувствительном вопросе для многих людей не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков. «Мерилом успеха должно стать реальное освобождение украинских заложников, а не громкая информационно-пропагандистская кампания», – сказано в сообщении.

Напомним, 15 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и «Л/ДНР».

В свою очередь главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в ходе телефонного разговора с Путиным поддержали инициативу по обмену пленными.
ForUm

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