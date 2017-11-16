Главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поддержали инициативу по обмену пленными, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась инициатива лидера общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной и «Донецкой и Луганской народными республиками», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что главари «ДНР» и «ЛНР» инициативу поддержали, отметив, что «еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны».

Напомним, 15 ноября Медведчук обратился к Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и «Л/ДНР».