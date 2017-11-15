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Обращение к Кабинету Министров о разрыве дипломатических отношений с Россией не включили в законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом журналистам сказал секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«Сознательно мы не включили обращение к Кабинету Министров инициировать разрыв дипломатических отношений, потому что дипломатические отношения, факт их установки, - это исключительно полномочия исполнительной ветви власти, а именно субъекта - министра иностранных дел», - сказал депутат, сообщает УНИАН.

Он пояснил, что это сделано для того, чтобы никто в дальнейшем не смог обжаловать, в частности, в Конституционном суде, конституционность этого законодательного акта или отдельных его положений. «Конституция Украины гарантирует независимость ветвей власти: судебной, исполнительной и законодательной ветви власти. И любое нарушение этих норм может считаться формой неконституционных правоотношений», - отметил Винник.

В связи с этим, добавил он, законодательный акт может быть признан незаконным или неконституционным. «Понимая потенциальные претензии, иски, которые Российская Федерация через своих агентов влияния или «5-ю колонну» в Украине в связи с принятием этого резонансного, на ее взгляд, законодательного акта, будет подавать в Украине, мы максимально пытались вычистить (законопроект. – Ред.) от каких-либо зацепок, щелей, для того, чтобы эту идею реализовать», - констатировал секретарь комитета.

Напомним, 4 октября Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

6 октября парламент проголосовал за него в первом чтении, исключив, в частности, часть первую статьи 7, в которой вспоминались Минские соглашения, по настоянию оппозиционных фракций.

В то же время группа внефракционных народных депутатов внесла в этот законопроект поправку о расторжении дипломатических отношений с РФ.

Верховная Рада может принять свое решение по поводу этой правки 16 ноября. 
ForUm

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