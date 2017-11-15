Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали схему растраты средств при закупке топлива для Министерства обороны. Соответствующая инфографика размещена на сайте НАБУ.

«В связи с высоким общественным резонансом расследование фактов растраты средств госбюджета при закупке топлива для Министерства обороны, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура публикуют схему совершения предполагаемого правонарушения, а также ответы на самые распространенные вопросы, которые, уверены, позволят сделать гражданам собственные непредвзятые выводы», – говорится в сообщении.

По версии следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкостного топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 Комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках более 80 тыс. тонн топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

В НАБУ подчеркнули, что после того, как было поставлено около 1/20 оговоренного объема, заместитель министра обороны и директор департамента госзакупок Минобороны совместно с победителем торгов заключают дополнительные соглашения, согласно которым стоимость топлива возрастает на 10%.

«После увеличения цены на 10%, должностные лица Минобороны совместно с поставщиком топлива снова заключают дополнительные соглашения, в результате чего стоимость топлива выросла еще на около 5,8%. Лишь после безосновательного увеличения цены за единицу товара в среднем на 16% от начальной, победитель торгов начинает поставлять топливо. В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн», – отметили в Бюро.

Следствие установило, что увеличение цены было осуществлено при отсутствии документального подтверждения колебания цен на рынке, изменения конъюнктуры рынка и/или принятия нормативно-правовых актов, влияющих на формирование уровня цен.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривенпри закупке топлива для Министерства обороны Украины. Были задержаны заместитель министра Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов.

11 октября НАБУ сообщило о еще двух подозреваемых в этом деле.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

9 ноября Апелляционный суд Киева отменил домашний арест Павловского.