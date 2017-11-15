Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможность Украины в будущем присоединиться к Европейскому Союзу в настоящее время ограничена. Об этом Орбан заявил на 16-й пленарной сессии постоянной конференции венгров со всего мира в Будапеште.

«Я хотел бы четко сказать, что Украина хочет двигаться в сообщество Европейского Союза, она намерена вступить в ЕС, но сегодня такая возможность кажется довольно ограниченной», - сказал он, сообщает УНИАН.

«В любом случае она хотела бы приблизиться к ЕС, и поэтому она чего-то ожидает от сообщества Европейского Союза. Правда заключается в том, что она может только чего-то ожидать от Европейского Союза и от нас, если она принимает определенные основные нормы. И этими словами я не говорю о незначительных деталях, а фундаментальных принципах. Если она не будет принимать такие нормы и принципы, сотрудничество будет иметь другое качество», - подчеркнул Орбан.

Он признал, что взаимодействие между Евросоюзом и Украиной будет сохраняться и дальше, но оно будет иметь другую цель, вместо той, которую обе стороны хотели бы достичь.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.