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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер и министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудили следующие шаги по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом дипломат сообщил в микроблоге в Twitter.

«Вчера разговаривал с Павлом Климкиным после встречи в Белграде с советником (помощником. – Ред.) российского президента Владиславом Сурковым. Мы обсудили дальнейшие шаги и важность сохранения тесной координации», - заявил Волкер, сообщает УНИАН.

Напмним, 13 ноября 2017 года в Белграде (Сербия) состоялась встреча специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. 

Подробности читайте на УНИАН:  Сурков по итогам встречи с Волкером назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

В свою очередь США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса.  
ForUm

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