Объем денежных переводов в Украину с использованием систем перевода средств в январе-сентябре составил 1,747 млрд долл., что в 8 раз превышает объем переводов из страны за этот период в объеме 207 млн долл.

По данным Национального банка Украины, объем переводов в пределах Украины за 9 месяцев составил 3,180 млрд долл, сообщает УНИАН.

Нацбанк отметил, что за этот период на территории страны предоставляли услуги 34 системы перевода средств, в том числе 27 созданных резидентами и 7 - нерезидентами.