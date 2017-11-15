Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионную махинацию, по которой разворовывались деньги государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что ведущий бухгалтер одного из секторов централизованной бухгалтерии и отдельные должностные лица предприятия вносили неправдивые данные в реестр на перечисление социальных выплат. Деньги на самом деле поступали на банковские карточные счета родственников и близких людей злоумышленников.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение 2016-2017 годов бухгалтерией порта в пользу «подставных» лиц перечислено почти два с половиной миллиона гривен.

По предварительным оценкам общая сумма нанесенных госпредприятию убытков составляет более пяти миллионов гривен. Во время санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили и изъяли документы, подтверждающие проведение махинации.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, ведущему бухгалтеру порта объявлено о подозрении в совершении преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.