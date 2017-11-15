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В случае избрания главного военного прокурора  Анатолии Матиоса директором Государственного бюро расследований, он обещает начать полноценную работу этого правоохранительного органа уже 1 июня следующего года.

Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Укринформ.

«В случае избрания меня завтра председателем и других двух заместителей, Государственное бюро расследования сможет начать работу с 1 июня. Этого достаточно,  чтобы в ближайшие два месяца принять необходимые 30 постановлений и распоряжений правительства, которые будут нормировать и регламентировать материально-техническую и кадровую  основу деятельности ГБР», - сказал он.

По мнению Матиоса, вполне возможно за три месяца заполнить 50% вакантных должностей в ГБР.

Он напомнил, что законодательство предусматривает кадровое наполнение ГБР в размере 31% за счет следственных органов прокуратуры, которые пройдут конкурсный отбор и полиграф, 19% за счет следователей других правоохранительных органов и 51% лицами, которые имеют юридическое образование и опыт работы в отрасли права.

Главный военный прокурор также заверил, что воспримет любой выбор конкурсной комиссии по избранию директора ГБР и не обжалует его.

«Хотя считаю себя наиболее подготовленным, восприму любой выбор комиссии, не буду его обжаловать в случае моего неизбрания и точно знаю, что дальше буду делать», - резюмировал он.

16 ноября комиссия по избранию директора ГБР должна определить среди 19 кандидатов победителей на должность директора и двух его заместителей.

Как сообщал ForUm, 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины поддержала решение о создании Государственного бюро расследований. 14 января 2016 года Президент Петр Порошенко подписал этот закон.
ForUm

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