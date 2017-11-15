Печерский районный суд Киева 14 ноября принял решение, которым оставил без удовлетворения исковые требования Александра Януковича к Национальному банку Украины о возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как следует из материалов судебного дела, Александр Янукович в августе 2017 обратился с иском к Нацбанку с требованиями о возмещении убытков, в связи с выводом с рынка ПАО «Всеукраинский банк развития», акционером которого он является.

По результатам рассмотрения судебного дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Напомним, в январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность принятия Национальным банком постановления «Об отнесении Публичного акционерного общества «Всеукраинский банк развития» к категории неплатежеспособных» от 27 ноября 2014 № 743.

В связи с применением Советом Европейского Союза санкций к единственному акционеру ПАО «ВБР» - Александру Януковичу, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка, Нацбанк 27 ноября 2014 принял решение об отнесении ПАО «ВБР» к категории неплатежеспособных, а 21 декабря 2015 – о его ликвидации.

НБУ в течение 2014-2017 годов выиграл 65 процессов, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора по отношению к банкам, признанным неплатежеспособными или ликвидированным. Еще 85 подобных дел сегодня находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.