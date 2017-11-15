Сегодня, 15 ноября, на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря прошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина, премьер-министра РФ Медведева, святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла с лидером Общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктором Медведчуком.

Медведчук обратился к Путину с просьбой, касающейся судеб нескольких сотен украинцев, находящихся по разные стороны линии соприкосновения на Донбассе. «Больше года прошло со времени последнего обмена удерживаемыми лицами на востоке Украины. Согласно Минским соглашениям обмен должен происходить по формуле «всех на всех», однако у украинской стороны есть объективные аргументы законодательного характера, которые не позволяют в настоящее время осуществить этот обмен в полном объеме. Это касается в первую очередь лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений», – сказал лидер «Украинского выбора – Права народа».

«Мы провели работу по согласованию списков и сегодня можем провести первый этап обмена, при котором украинская сторона готова освободить 306 человек и рассчитывает на ответные действия ОРДО и ОРЛО по освобождению 74 человек. Поэтому я прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, используя свой авторитет, проявить гуманизм и обратиться к главам непризнанных республик господам Захарченко и Плотницкому, чтобы они согласились на этот обмен как первый этап, в результате которого уже в ближайшее время, до наступающих новогодних и рождественских праздников, 380 человек смогут вернуться к родным, домой, в свои семьи», — заявил Медведчук.

Патриарх Кирилл поддержал инициативу Виктора Медведчука и, подчеркнув важность гуманитарной составляющей этого акта, отметил, что такой обмен необходимо провести как можно скорее.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на предложение Виктора Медведчука сказал, что обратится с просьбой к руководителям «ДНР» и «ЛНР» для того, чтобы предложенный обмен состоялся в ближайшее время.