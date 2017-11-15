В Харькове неизвестные облили автомобиль генконсула Российской Федерации в Харькове веществом, разъевшим лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области
46-летний генконсул обратился в полицию с соответствующим заявлением 13 ноября около 11:20.
Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции осмотрела машину и место происшествия. Полицейские опросили заявителя и возможных свидетелей.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия и разыскиваются лица, причастные к совершению преступления. Следственные действия продолжаются.
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