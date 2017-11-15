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Бывшего заместителя руководителя полиции Киева Петра Федчука, которого СБУ разыскивает за причастность к разгону Евромайдана, заметили на днях в Москве на товарищеском матче Россия-Аргентина.

Организация матча, который состоялся 11 ноября на стадионе «Лужники», вызвала многочисленные нарекания. Посетители жаловались на очереди и действия правоохранителей во время допуска людей на матч, давку при выходе после матча и ограничения в передвижении по стадиону, опять же со стороны правоохранителей, сообщает ТСН.

Журналист снял на видео (с 1 мин. 19 с. - Ред.) действия полицейских во время матча, на ролике засветился и Петр Федчук. В форме и каракулевой шапке он отдавал распоряжения подчиненным, а вот на вопросы журналиста отвечать отказался, и даже, не сказав своего имени, сбежал от представителя прессы.

Отметим, что Федчука два года назад заметили среди российских полицейских во время разгона митинга против преследования оппозиционера Алексея Навального на Манежной площади.

Напомним, ранее скандально известного бывшего начальника киевского «Беркута», полковника Сергея Кусюка, которого разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам активистов во времена Евромайдана, зафиксировали на антикоррупционном митинге в Москве.
ForUm

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