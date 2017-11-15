Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных частью второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, составленные в отношении народного депутата Украины Александра Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Протоколы составлены за несвоевременное предоставление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии субъектами декларирования, которые возникли в результате приобретения народным депутатом автомобиля на сумму 2,6 млн грн, а также получение дохода от продажи им другого автомобиля на сумму 1,5 млн гривен.