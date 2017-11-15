В украинско-польских отношениях новый виток эскалации или, как его называют эксперты, взаимного недопонимания и претензий, пишет Сегодня.

После некого потепления на исторической ниве в начале осени ноябрь ознаменовался рядом новых скандальных заявлений с польской стороны. В уже привычной скандальной форме негативные высказывания посыпались от главы МИДа Польши Витольда Ващиковского, который ранее говорил, что с Бандерой и ОУН-УПА Украину в ЕС не ждут. Но к удивлению украинских экспертов и политиков, на сей раз к Ващиковскому присоединился и президент Польши Анджей Дуда. От украинских премьера и президента он потребовал не назначать на руководящие должности людей с откровенно антипольскими взглядами.

Источники в украинских дипкругах намекнули, что речь идет о Владимире Вятровиче, отставки которого Варшава добивается уже давно. Польский МИД даже разработал санкционный список украинцев, которым будет запрещен въезд в Польшу, и, по слухам, одна из фамилий в списке – Вятрович. Чтобы расставить все точки над «i» Петр Порошенко предложил провести заседание Консультационного Комитета президентов Украины и Польши. Уже даже согласовали дату и место – 17 ноября в Кракове. Но эксперты предупреждают, язык ультиматумов не работает – это должны понять как в Киеве, так и в Варшаве.

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Польско-украинские отношения за последние два года после очередных парламентских и президентских выборов в Польше в 2015 году и прихода к власти партии «Право и справедливость» нельзя назвать безоблачными. Уже давно эксперты отмечают, что политики ПиС играют на теме «внешних врагов», мобилизуя таким образом свой электорат, попеременно ссорясь то с украинцами, то с немцами. В сентябре министр иностранных дел Витольд Ващиковский заявил, что полякам с немцами стоит собраться на серьезный разговор и подумать о выплате Польше репараций за Вторую мировую, которые глава МВД Польши Мариуш Блащак оценил в 840 млрд евро. «На польско-немецких отношениях лежит тень немецкой агрессии 1939 года и нерешенных послевоенных вопросов. Возможно, речь идет даже о большей сумме, ведь точных подсчетов не проводили более 70 лет», – заявлял Ващиковский.

Не обошли стороной политики ПиС и спорные моменты украинско-польской истории. Все началось в июле 2016-го, когда Сейм официально признал Волынскую трагедию 1943-1945 гг. «геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей II Речи Посполитой», а 11 июля установил Национальным днем памяти жертв геноцида. Это стало ответом Варшавы на наш закон о декоммунизации и переименование в Украине улиц в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Украина, по мнению Польши, таким образом, прославляет ОУН-УПА, которых Варшава считает виновниками Волынской трагедии. Хотя еще в 2013-м при президентстве Бронислава Коморовского польский Сейм отказался признавать события на Волыни геноцидом поляков. Верховная Рада «пасти задних» не стала: в сентябре 2016-го украинский парламент принял заявление-обращение к Варшаве с призывом прекратить политизацию трагических страниц общей истории.

«Верховная Рада подчеркивает, что принятие постановления Сената и Сейма Польши происходило в сопровождении антиукраинской акции с уничтожением украинских памятников на территории Польши, атаками на участников религиозных торжеств, запретом проведения культурных мероприятий и шовинистической риторикой», – говорится в заявлении Верховной Рады.

По данным Украинского института национальной памяти, только в 2015-2016 гг. на территории Польши было повреждено, разрисовано или разрушено 9 украинских памятников. А в декабре прошлого года в Перемышле на «Марше орлят перемышльских и львовских», который патронировал мэр города Роберт Хома, участники акции кричали «Смерть украинцам». За это в январе этого года СБУ не пустила Хому в Украину, объявив персоной нон-грата и запретив въезд на пять лет. Впоследствии Служба безопасности отменила свое решение по просьбе польского МИДа.

Но на этом провокации не закончились: 26 апреля в Грушовичах польские националисты разрушили памятник УПА – его демонтаж официально разрешила местная власть. Сразу после этого во время телефонного разговора Дуда лично пообещал Порошенко рассмотреть инцидент и дать ему надлежащую оценку, чтобы не допустить повторения подобного в будущем. Но официальной реакции, как и наказания виновных, так и не последовало, а на месте снесенного памятника воинам УПА теперь красуется металлический крест, посвященный украинцам, защищавшим поляков от УПА. В ответ на это, по словам польского Института национальной памяти Кшиштофа Швагжика, власти Украины отозвали разрешение, выданное польским историкам на поиск и эксгумацию поляков, захороненных на Волыни.

Не помогла украинско-польским отношениям и договоренность МИД Польши и Украины содействовать совместной работе историков на уровне Украинско-польского Форума партнерства, который возобновил свою работу осенью 2015-го после двухлетнего перерыва. После этого Украина услышала заявления Витольда Ващиковского и главы правящей ПиС Ярослава Качиньского о том, что с Бандерой и УПА Украину в ЕС не ждут. В ответ на это третий президент Украины Виктор Ющенко резонно спросил, почему полякам с Пилсудским (Юзеф Пилсудский, первый глава возрожденного Польского государства и основатель польской армии – Авт.) есть место в новой Европе, а украинцам с лидерами национального освободительного движения, если мы говорим о Петлюре, Бандере, Мазепе, – нет.

«В годы Второй мировой войны на одной территории родилось два освободительных движения. Польское, которое возглавляла Армия Крайова. Для поляков они герои. С украинской стороны это движение возглавляла УПА. Как вы знаете, Бандера ни одного дня в годы войны ни с кем не воевал, он сидел в концлагере. Поэтому говорить, что с Бандерой украинское освободительное движение было не таким, это значит не понимать права нации на самоопределение. Почему мы одно движение уважаем и возводим до святого, что я, к примеру, понимаю, но почему не дают право мне и моим землякам гордо, ясно, однозначно говорить о величии украинского освободительного движения?» – говорил Ющенко.

На неформальном ужине в Варшаве, организованном при поддержке Центра «Новая Европа», Сегодня поинтересовался у Бронислава Коморовского, что стоит за нынешней риторикой Варшавы. Ведь многие украинские эксперты, да и сам Ющенко в беседах уверяли, что ПиС просто спекулирует на националистической риторике, играя на теме внешнего врага в погоне за рейтингами. Но Коморовский не видит в заявлениях польских политиков собственно политики и спекуляций.

«Не ждите, что в Польше все полюбят и простят Бандеру. Мы говорим о жизнях около 200 тыс. поляков. Люди стали жертвами этнических чисток, и это было спровоцировано УПА. Мы не ожидаем, что вы будете возводить памятники Армии Крайовой на Волыни. Но вы также должны понимать чувствительность Польши к этому вопросу. Будет проще быть друзьями, если вы примите во внимание польскую чувствительность к определенным вопросам. Но история не должна нас разделять, есть вещи, которые нас могут сплотить», – ответил Коморовский.

Санкции против Украины

По мнению директора Центра «Новая Европа» Алены Гетьманчук, новый виток недопонимания между Киевом и Варшавой спровоцировал целый ряд факторов. Во-первых, то, что на уровне правительства Польши усилились в силу разных причин попытки сделать партнерство Украины и Польши, по крайней мере, в публичной плоскости, зависимым от исторического диалога.

«Есть активное сотрудничество между Украиной и Польшей на многих направлениях, и вопросы исторического диалога, насколько мне известно, не заблокировали ни одну важную двустороннюю инициативу или проект на других направлениях. Но есть токсичный фон, который создается «благодаря» определенным заявлениям и декларациям. В прошлом мы видели, что такой фон создавался, в первую очередь, «благодаря» депутатам Сейма и Верховной Рады. Но сегодня это с подачи министра Ващиковского происходит уже на уровне правительств, в то время как ВР и Сейм наоборот демонстрируют конструктив. Например, недавно спикеры парламентов двух стран вместе инспектировали инфраструктуру на границе, и это хороший знак и хороший пример», – сказала Гетьманчук.

По ее словам, недопонимания могут быть связаны с довольно чувствительным процессом реконфигурации нынешнего правительства Польши, где сохранение Ващиковским должности министра иностранных дел давно под вопросом. «Есть также основания предполагать, что с польской стороны были некоторые ожидания, связанные с рядом недавних визитов польских официальных представителей в Украину, в частности польского вице-премьера Глинского, которые не были встречены на официальном украинском уровне так, как этого ожидали поляки. Поэтому эти ожидания и вышли в публичную плоскость с польской стороны», – говорит Гетьманчук.

Интересно, что очередной виток эскалации украинско-польских отношений совпал с визитом польского вице-премьера в Киев. Источники, приближенные к переговорному процессу с Польшей, рассказали, что чуть ли не главной целью визита Петра Глински было добиться отставки Владимира Вятровича с поста главы Украинского института национальной памяти и возвращения польским историкам права проводить поисковые и эксгумационные работы на Волыни. Как потом прокомментировал это замминистра культуры Польши Ярослав Селлин, Украина доверила вести исторический диалог с Варшавой Институту, который возглавляет «безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями».

Сразу после этого в адрес Киева посыпалась очередная порция обидных заявлений. Неожиданно для официального Киева высказался Анджей Дуда, который ранее старался занимать нейтральную позицию. «Я ожидаю от Президента Петра Порошенко, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике (намекая, вероятно, на Вятровича – Авт.)», – заявил Дуда.

Во время визита во Львов Витольд Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» – ему не понравился ответ директора музея, который сказал, что в 1918 году Польша оккупировала Западную Украину. Там же во Львове Ващиковский сказал, что Киев постоянно использовал Варшаву в своих личных интересах, а после этого в польском МИДе и вовсе заявили, что подготовили список украинцев, которым будет запрещен въезд в Польшу.

Хоть Ващиковский и ушел от ответа на вопрос польских журналистов о том, окажется ли в таком санкционном списке Вятрович (об этом сообщило польское издание Dziennik со ссылкой на свои источники), Павел Климкин заявил, что украинский МИД будет защищать каждого, кто занимается примирением, включая Владимира Вятровича. «Польская сторона пытается рассматривать примирение как какую-то политику. Для меня примирение, и в Писании так сказано, и, кстати, Иоанн Павел II, который, я считаю, наверное, самая известная польская фигура в истории, он же говорил: «Простите, и получите прощение». Для меня примирение, это о людях, а не о политиках и интересах. Польша должна понять, что если она хочет в своей политике отойти от логики христианского примирения, христианских ценностей, этот путь никуда не ведет», – ответил Ващиковскому Климкин.

Сам Владимир Вятрович назвал возможный запрет на въезд давлением со стороны Польши. А эксперты полагают, что масла в огонь могла подлить реакция в Украине на недавнюю статью Ващиковского в Rzeczpospolita, где он писал о важности украинско-польского партнерства. «У меня сложилось впечатление, что в Варшаве не все остались довольны тем, как эту статью восприняли и проинтерпретировали в Киеве. А именно – как некий сигнал того, что Польша этой публикацией демонстрирует: история отходит на второй или третий план, а на первый должны, как того всегда хотели в Киеве, выйти вопросы безопасности. То есть, практически Варшава продемонстрировала некую слабость в отстаивании своей позиции. Заявления, сделанные Ващиковским позже, выглядели опровержением того, что исторический диалог отходит на второй план в польской политике относительно Украины. Наоборот, он и дальше остается принципиально важным вопросом для нынешнего польского правительства, и в этом Варшава не особо готова идти на какие-либо компромиссы», – считает директор Центра «Новая Европа».

По инициативе Порошенко уже в эту пятницу 17 ноября в Кракове на уровне внешнеполитических советников пройдет заседание Консультативного комитета президентов Украины и Польши. Также, вопреки негативным заявлениям Ващиковского, Анджей Дуда не стал отменять свой визит в Харьков в декабре, чтобы посетить там могилы поляков и провести переговоры с Петром Порошенко. При этом, как отметил Дуда, 17 января Польша вступит в права непостоянного члена Совбеза ООН, где может быть рассмотрен вопрос о миротворцах на Донбассе. Поэтому, по словам польского президента во время его визита в Харьков нужно детально обсудить этот вопрос с украинской стороной.

При этом некоторые польские СМИ, в частности Rzeczpospolita, советуют польской власти не сильно уж и нагнетать исторические противоречия, ссылаясь на украинских «заробитчан». Мол, если бы не более 2 млн украинцев, работающих в Польше, вице-премьер Матеуш Моравецкий не смог бы хвастаться столь быстрым экономическим ростом – строительство, садоводство, рынок аренды квартир и домашних услуг бы попросту остановились.

По мнению Гетьманчук, сегодня мы находимся в ситуации, когда как в Киеве, так и в Варшаве должны понимать: язык ультиматумов не работает и не сработает. Поэтому по-прежнему нужен диалог и уравновешенная дискуссия о том, какие заявления вредят партнерству, и возможно есть смысл даже подумать о своего рода «моратории» на определенные заявления на официальном уровне на определенный период времени. «Я не призываю к тому, чтобы прекратить диалог на историческую тематику. Наоборот, его нужно углублять и существенно расширять, но также его нужно максимально оберегать от злоупотребления теми, кто, поднимая исторические вопросы, вызывает только дополнительную конфронтацию в наших отношениях и закладывает основы для дальнейшей дестабилизации ситуации внутри наших стран, особенно Польши», – подытожила эксперт.