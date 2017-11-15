также в разделеОбщество
Матиос обещает запустить работу Госбюро расследований до лета 7
В НАПК заявили, что сотрудница-разоблачительница недавно уволена 25
Депутата горсовета Черновцов задержали на взятке 20
Сотрудница НАПК заявила, что агентство не проверяет декларации топ-чиновников 31
НАПК направило в суд протоколы на нардепа от НФ 27
Медведчук обратился к Путину, Медведеву и патриарху Кириллу с просьбой оказать содействие в обмене 48
СБУ: В захвате Луганской ОГА участвовали более 3 тысяч студентов-россиян 156
У Минобороны попросили списанную военную технику для уборки снега 42
В ФСБ заявили о задержании украинца в Крыму 34
Украина – на 17-м месте в мире по уровню терроризма 57
В Крыму планы о визите американских инспекторов назвали бредом 45
Киев исключает участие РФ в миротворческой миссии на Донбассе 57
Прокуратура прислала повестку Арбузову с нарушением УПК 48
«Похитителями» активистки Femen оказались винницкие полицейские 158
14 ноября. Картина дня 72
Бондарчук попал в базу «Миротворца» 36
В Мариуполе патрульные спасли двух 15-летних девушек от самоубийства 62
Полиция: Только 14% электронных браслетов – исправные 31

После 20 ноября военная прокуратура останется частично недееспособной из-за невозможности передать полномочия несозданному Государственному бюро расследований Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«В государстве с 20 числа в частичной форме останется недееспособный, без полномочий, военный орган – военная прокуратура, которая не сможет передать свои полномочия несуществующему Государственному бюро расследований», - заявил он, сообщает УНИАН.

Как сообщал ForUm, 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины поддержала решение о создании Государственного бюро расследований. 14 января 2016 года Президент Петр Порошенко подписал этот закон.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги