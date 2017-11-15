После 20 ноября военная прокуратура останется частично недееспособной из-за невозможности передать полномочия несозданному Государственному бюро расследований Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«В государстве с 20 числа в частичной форме останется недееспособный, без полномочий, военный орган – военная прокуратура, которая не сможет передать свои полномочия несуществующему Государственному бюро расследований», - заявил он, сообщает УНИАН.

Как сообщал ForUm, 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины поддержала решение о создании Государственного бюро расследований. 14 января 2016 года Президент Петр Порошенко подписал этот закон.