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На сегодняшний день в связи с аварийными повреждениями теплосетей за последние сутки отопление временно отсутствует в 62 жилых домах Киева, сообщает пресс-служба «Киевэнерго».

«На всех этих объектах ведутся ремонтные работы, до конца суток их теплоснабжения будет возобновлено», - заверили в компании.

Также 79 жилых домов временно без отопления из-за повреждения внутридомовых теплосетей, находящихся в зоне ответственности жилищно-эксплуатационных организаций. Там ведутся работы усилиями ЖЭУ.

С начала отопительного сезона 2017/2018 года специалисты ОАО «Киевэнерго» устранили более 1370 повреждений внешних тепловых сетей столицы (отопление и горячее водоснабжение), из них - более 1 тысячи на внешних сетях централизованного отопления. В среднем за сутки «Киевэнерго» ликвидирует около 50 повреждений на сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения.

Наиболее проблемными в контексте аварийности остаются Шевченковский, Соломенский, Святошинский и Оболонский районы. 
ForUm

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