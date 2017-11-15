В Киеве задержаны 5 участников этнической преступной группы, которые подозреваются в совершении разбойного нападения на супругов возле автосалона на Оболони. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 14 ноября 2017 года, у входа в помещение автосалона по ул. С. Бандеры, злоумышленники подкараулили мужчину и женщину, которые собирались приобрести там автомобиль, и с применением угроз и физического насилия отобрали у них сумку с 3,5 млн гривен.

Благодаря принятым мерам за несколько часов злоумышленники были задержаны на территории Деснянского района.

Все пятеро мужчин – уроженцы Республики Грузия. У задержанных изъято 4 пистолета, большое количество патронов, денежные средства в сумме около 140 тыс. гривен, балаклавы и перчатки, средства для разбития стекла, вещество растительного происхождения, внешне похожее на наркотическое вещество каннабис, средства связи (мобильные телефоны и сим-карты с помощью которых преступники общались между собой во время совершения преступления), 5 различных номерных знаков на автомобиль и устройство черного цвета типа GPS-трекер.

В настоящее время по согласованию с прокуратурой города Киева всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное группой лиц). Также подготовлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность задержанных к еще 3 аналогичных нападений.