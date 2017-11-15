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На пленарном заседании Верховной Рады заместитель председателя парламента Оксана Сыроид заставила нардепа от партии «Наш край» Антона Киссе выступать на украинском языке.

Это произошло во время объявления заявлений от фракций, сообщает Украинская правда.

Когда к трибуне подошел Киссе и начал говорить по-русски, Сыроид заявила, что он должен разговаривать в Раде исключительно на украинском языке.

В ответ Киссе сказал, что пока не владеет государственным языком, но посещает курсы и через месяц попытается говорить на украинском.

Сыроид разрешила говорить по-русски только одну минуту.

Ровно через минуту вице-спикер отключила русскоязычном нардепу микрофон.

Он пытался уговорить ее позволить договорить до конца, однако Сыроид снова сказала ему, что если он хочет продолжить, то должен говорить на украинском языке.

«Могу на болгарском», - предложил ей Киссе.

После недолгого спора он начал говорить на ломаном украинском языке.

По завершению выступления нардепы с улыбками ему аплодировали.

Киссе по национальности — болгарин, родился в селе Евгеновка Тарутинского района Одесской области.
ForUm

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