В ФСБ РФ заявили о задержании украинца, который пытался пересечь админграницу с Крымом в обход пунктов пропуска. Об этом сообщает РИА Новости.



Сообщается, что накануне 28-летний иностранец прибыл в пункт пропуска «Джанкой», следуя в Украину. При проверке документов он предъявил справку об утере паспорта, которая не может быть использована в качестве основания для пропуска через госграницу. Мужчина пояснил, что месяц назад прибыл в Крым для посещения знакомой из Ялты, во время пребывания у которой потерял свой паспорт.

Пограничники рекомендовали мужчине обратиться в ближайшее представительство Украины для оформления свидетельства на возвращение на родину.

«Однако вопреки здравому смыслу мужчина принял решение, двигаясь в сторону залива Сиваш, попытаться пересечь границу в обход пунктов пропуска, и незаметно от пограничников проникнуть на территорию Украины. Несмотря на предпринимаемые меры по скрытному передвижению на местности, зарубежный гость был задержан тревожной группой с применением служебной собаки», — сообщает ведомство.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело — «Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ».