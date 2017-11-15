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Закарпатский лесничий, который отстреливал краснокнижных животных, оказался депутатом от Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом журналистам в кулуарах ВР сказал лидер политсилы Олег Ляшко. Нардеп также сообщил, что подписал распоряжение об исключении лесничего из партии, но у него нет полномочий, для того чтобы забрать депутатский мандат, передает 112 Украина.

«Оказалось, этот подонок – депутат из нашей партии в Раховском городском совете. Почему я добиваюсь принятия закона об императивном мандате? Чтобы забрать у таких подонков мандат, чтобы они не убивали краснокнижных и любых других животных. Поэтому я сейчас буду говорить с председателем парламента, чтобы принять решение и принять закон, который позволит забрать у них мандаты. Кроме того, я уже вчера подписал распоряжение об исключении его из партии, но теперь мне надо мандат забрать, а я не могу этого сделать. Он был избран от нас депутатом, он убивает краснокнижных животных, а я не могу ему ничего сделать. Поэтому я хочу получить инструменты, чтобы отнимать у них мандаты, и я требую у правоохранительных органов расследования и привлечения его к ответственности», - сказал он.

Ранее в сети появилась информация, что лесничий Устерицкого лесничества госпредприятия «Раховское лесное исследовательское хозяйство» вместе с сыном убили рысь и тетерева, которые занесены в Красную книгу. Государственное агентство лесных ресурсов Украины инициировало служебное расследование в отношении лесничего, а также отстранило его от выполнения служебных обязанностей.  

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 248 УК, то есть незаконная охота. Такое правонарушение карается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

 
ForUm

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