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Украина никогда не посягали на территорию ПМР и считает ее неотъемлемой частью Молдовы. Об этом заявила член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, комментируя заявление пре президента Молдовы Игоря Додона о будущем Приднестровья.

«Могу лишь предположить, что заявление Игоря Додона является определенным сигналом со стороны Кремля по обмену ПМР на Крым, так как не хочу предполагать, что президент Молдовы не хочет единства своего государства. Украина не торгует своими территориями и уважает территориальную целостность других государств», - написала она в Facebook.

Фриз отметила, что вызывает беспокойство тезис Додона о праве самоопределения Тирасполя в случае потери Молдовой государственности, особенно в контексте заявления Додона об отказе от Вооруженных сил.

«Хочется посоветовать господину Додону более активно защищать государственную целостность РМ и не использовать пост президента для объявления сомнительных предложений Кремлю», - резюмировала нардеп.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон считает, что непризнанная республика Приднестровье может войти в состав Украины или Молдовы, но никогда не станет частью Российской Федерации.

 

 
ForUm

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