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Информация о минировании железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили. Сейчас вокзал работает в обычном режиме. Работа возобновлена в 20:45», - говорится в сообщении.

Сообщение неизвестного о минировании железнодорожного вокзала сегодня в 18:10, в связи с этим были эвакуированы пассажиры и персонал вокзала. Пассажирские поезда отправлялись по графику. Осуществить на них посадку, пока длилась проверка вокзала, пассажиры могли через прилегающие к центральному зданию переходы.

Это не первый случай сообщения о заминировании железнодорожных вокзалов с начала 2017 года. Ни одно из них не подтвердилось.

 
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