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Кроме Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, неизвестный сообщил о минировании больницы и ТРЦ «Гулливер» в Печерском районе города.

Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик.

«Полиция Киева проводит проверку. Привлечены специалисты взрывотехнической службы. Чтобы обезопасить людей, проводилась эвакуация: из больницы – 150 человек (проверка завершена, опасных предметов не обнаружили), с вокзала – 900 человек, в «Гулливере» эвакуация продолжается», - написала она в Facebook.

Сообщения зарегистрированы, оперативники устанавливают анонимов.

Напомним, сегодня в 18:10 неизвестный по телефону сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Кроме того, неизвестный сообщил о взрывном устройстве в метрополитене Харькова.

 
ForUm

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