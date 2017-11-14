Российский режиссер Федор Бондарчук попал в базу данных сайта «Миротворец».

Как сообщается на сайте, Бондачук внесен в базу данных «за антиукраинскую пропаганду» и «манипулирование общественно значимой информацией».

В 2014 году во время аннексии Крыма Бондарчук вместе со многими другими российскими деятелями культуры поддержали политику президента России Владимира Путина по Украине и полуострову.

После этого режиссер попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, ему был запрещен въезд в страну.