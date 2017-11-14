Минобороны РФ назвало объективным фактом отказ США наносить удары 9 ноября по колоннам боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и опубликовало новые фотографии колонны боевиков, направляющейся в сторону сирийско-иракской границы.

В отношении сотрудника минобороны РФ, ошибочно прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры, проводится проверка, сообщает ТАСС.

«Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков «Исламского государства» в районе Бу-Кемаль (Сирия)», - сказали в Минобороны.

#СИРИЯ Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке https://t.co/SH9eWkgNlN pic.twitter.com/vIRvRStBEP — Минобороны России (@mod_russia) 14 ноября 2017 г.





«При этом отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГИЛ, отступающим в районе Бу-Кемаля, является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне Так же, как и активное противодействие американскими самолетами авиации ВКС России, которая была готовой к уничтожению террористов ИГИЛ, перегруппировывавшихся для новых атак на правительственные войска в районе Бу-Кемаля», - заявили в ведомстве.

Ранее минобороны России распространило сообщение о том, что США отказалось наносить удары по боевикам ИГ на сирийско-иракской границе, и опубликовало фотографии колонны террористов. Однако интернет-пользователи заметили, что снимки представляют собой скриншоты, сделанные с компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.