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Минобороны РФ назвало объективным фактом отказ США наносить удары 9 ноября по колоннам боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и опубликовало новые фотографии колонны боевиков, направляющейся в сторону сирийско-иракской границы.

В отношении сотрудника минобороны РФ, ошибочно прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры, проводится проверка, сообщает ТАСС.

«Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков «Исламского государства» в районе Бу-Кемаль (Сирия)», - сказали в Минобороны.

 


 

 

«При этом отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГИЛ, отступающим в районе Бу-Кемаля, является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне Так же, как и активное противодействие американскими самолетами авиации ВКС России, которая была готовой к уничтожению террористов ИГИЛ, перегруппировывавшихся для новых атак на правительственные войска в районе Бу-Кемаля», - заявили в ведомстве.

Ранее минобороны России распространило сообщение о том, что США отказалось наносить удары по боевикам ИГ на сирийско-иракской границе, и опубликовало фотографии колонны террористов. Однако интернет-пользователи заметили, что снимки представляют собой скриншоты, сделанные с компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. 
ForUm

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