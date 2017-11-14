Шевченковский районный суд Киева назначил заседание по делу отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова на 16:15 27 ноября, сообщается на портале Судебной власти Украины.
Отмечается, что заседание будет подготовительным.
Обвиняемыми по делу является Насиров и руководитель департамента погашения долга ДФС Владимир Новиков.
Председательствующим судьей назначен Владимир Бугиль. В коллегию судей вошли Оксана Хардина и Лидия Щебуняева.
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по Насирова и Новикова 10 ноября.
По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
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