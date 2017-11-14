Президент Петр Порошенко подписал указ №361/2017 «Об объявлении в Украине 2018 годом реализации правопросветительского проекта «Я имею право!».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, указ будет способствовать формированию правовой культуры и сознания в обществе, повышению уровня знаний граждан о механизмах защиты своих прав.

Соответствующая инициатива Президента, правительства по усилению защиты прав и свобод граждан и улучшению предоставления бесплатной правовой помощи была рассмотрена на заседании Национального совета реформ.

Во время обсуждения Президент сообщил, что предлагается создать совместную программу «Я имею право». «И это будет не просто правовая бесплатная помощь в судах, которая есть и сейчас. А это – бесплатные юридические консультации, на которые будут иметь право наименее защищенные слои населения», - подчеркнул он.

«Я уверен, что эта программа повысит уровень защиты конституционных прав и свобод граждан, в том числе, и с юридической точки зрения», - сказал Порошенко.

Указом поручается Кабинету Министров утвердить план мероприятий по реализации проекта.

Так, правительство должно обеспечить информирование граждан о гарантированных им Конституцией и Законами правах в соответствующих сферах через средства массовой информации, путем введения телефонных «горячих линий», организации встреч с гражданами по месту жительства, изготовление информационных материалов.

Кроме того, должны осуществляться коммуникационные мероприятия с целью внедрения реализации этого проекта.

Кабмин также должен ежеквартально информировать Главу государства о ходе проведения года реализации проекта «Я имею право!».

Также документ определяет, что органы местного самоуправления должны способствовать обеспечению реализации этого проекта путем проведения соответствующей информационно-разъяснительной работы. В частности, на региональных телеканалах должны быть созданы программы, ориентированные на повышение уровня правовой культуры и правового сознания граждан.