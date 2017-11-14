Вчера, 13 ноября, на общем собрании акционеров ПАО «Киевэнерго» принято решение о реорганизации бизнеса путем создания 2 новых компаний: первая компания будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей, вторая – деятельность по поставке электрической энергии, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что решение о разделении ПАО принято по требованию закона Украины «О рынке электрической энергии» (п.13, р.17 «Заключительные и переходные положения»), который предусматривает отделение генерации, передачи и поставки электроэнергии путем создания соответствующих субъектов хозяйствования в декабре 2018 г. во всех облэнерго Украины.

«Эти изменения – неотъемлемая часть начатой реформы энергетики Украины в соответствии с европейскими стандартами. Для этого будут созданы юридические лица, каждый из которых сосредоточится на отдельном виде деятельности в соответствии с законом», – отметил генеральный директор «Киевэнерго» Александр Фоменко.

В компании подчеркнули, что создание новых компаний никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между городскими властями Киева и ПАО «Киевэнерго». Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод «Энергия», тепловые сети и другие объекты остается нерушимым.