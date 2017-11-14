Военная прокуратура Центрального региона Украины начала уголовное производство относительно похищения военного имущества на сумму около 2 млн 326 тыс. грн в одной из воинских частей Национальной гвардии Украины и объявила в розыск начальника склада. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона начато досудебное расследование по ч.3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины по факту похищения (присвоение) начальником склада старшим прапорщиком Р., имущества связи, находящегося на хранении в воинской части 3077 Национальной гвардии Украины.

Так, по результатам проведенной внеплановой инвентаризации имущества связи на объединенном складе связи одной из воинских частей Нацгвардии на Киевщине выявлена ​​недостача имущества: радиостанций, ноутбуков, системных блоков, мониторов, коммутаторов и другого военного имущества на общую сумму около 2 млн 326 тыс. грн.

В отношении указанного военнослужащего осуществляется досудебное расследование по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины по факту самовольного оставления воинской части, и он объявлен в розыск и получено решение следственного судьи о разрешении по задержанию.

Санкция ч.4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (Самовольное оставление воинской части или места службы), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Санкция ч.3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.