также в разделеОбщество
В Нацгвардии украли имущества на 2,3 миллиона, начсклада сбежал 5
Гослесагентство расследует возможный отстрел рыси закарпатским лесничим 19
В НБУ предлагают вернуть госрегулирование цен на продукты 19
Апелляционный суд не стал арестовывать сына Авакова 17
Громкий скандал с главой Минфина: министр забыл задекларировать 5 миллионов 50
СБУ задержала россиянина, ехавшего к боевикам «на работу» 23
НАБУ расследует возможный подкуп членов НАПК 32
В НАПК заявили о фальсификациях проверок е-деклараций по указанию Корчак 64
Украинский Ан-70 избавится от российских деталей 52
Пострадавшим участникам Революции Достоинства дали статус УБД 66
Против активистов, снявших венгерский флаг в Берегово, завели дело 83
На Закарпатье из-за наплыва нелегалов усиливают охрану границы 111
Мошенничество и обман в казино онлайн 41
На Закарпатье родила 13-летняя школьница 126
Правительство решило оставить 10 миллионов телезрителей без эфирного телевидения? 195
13 ноября. Картина дня 66
Сенцова две недели продержали в штрафном изоляторе 33
Заместителю главы Херсонской ОГА пытались дать 50 тысяч взятки 40

В ближайшие сутки, 15 ноября, в Украине ожидается прохладная погода в связи с гребнем антициклона, который перемещается из Центральной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Существенных осадков не прогнозируют, лишь на востоке Украины ночью небольшой дождь. Ночью и утром в западных, северных, а также в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами туман. Ветер северного направления, на Правобережной Украине – переходит на западный, 3-8 м/с, сообщает ZN.UA.

Ночью температура воздуха от -3° до +2°, в южных и восточных областях +3-8°; днем +2-7°, в южной части и на Закарпатье местами +8-11°.

В Киеве существенных осадков не ожидается, ночью и утром слабый туман. Ветер северный с переходом на западный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем +3-5°.

В четверг, 16 ноября, осадков не будет. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночная температура от 0 до -5°, на побережье морей +1-5°; дневная - +2-7°, на Закарпатье и крайнем юге до +11°.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 0 до -2°, днем +4-6°.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги