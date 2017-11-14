В ближайшие сутки, 15 ноября, в Украине ожидается прохладная погода в связи с гребнем антициклона, который перемещается из Центральной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Существенных осадков не прогнозируют, лишь на востоке Украины ночью небольшой дождь. Ночью и утром в западных, северных, а также в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами туман. Ветер северного направления, на Правобережной Украине – переходит на западный, 3-8 м/с, сообщает ZN.UA.

Ночью температура воздуха от -3° до +2°, в южных и восточных областях +3-8°; днем +2-7°, в южной части и на Закарпатье местами +8-11°.

В Киеве существенных осадков не ожидается, ночью и утром слабый туман. Ветер северный с переходом на западный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем +3-5°.

В четверг, 16 ноября, осадков не будет. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночная температура от 0 до -5°, на побережье морей +1-5°; дневная - +2-7°, на Закарпатье и крайнем юге до +11°.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 0 до -2°, днем +4-6°.