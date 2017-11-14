Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин выступает за возобновление работы Государственной ценовой администрации и государственного регулирования цен на продукты питания. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

По его словам, сейчас в Украине наблюдается типичная инфляция предложения – под влиянием износа основных производственных фондов, низкой эффективности и производительности труда, увеличения стоимости оборудования, сырья, полуфабрикатов, при высоких процентных ставках по кредитам растет себестоимость продукции. «Из-за увеличения расходов производители вынуждены поднимать отпускные цены. Это транслируется в цены розничные. То есть, ключевым фактором динамики потребительских цен сейчас является увеличение себестоимости продукции. По итогам 2016 рост цен производителей составил 35,7%, с лагом в 6-9 месяцев – это транслировалось в повышение потребительских цен», – отметил Данилишин.

«Ситуация осложнилась тем, что с 1 июля в соответствии с решением Кабмина отменено регулирование цен на продукты питания. Так как в нашей стране в структуре потребительской корзины высокий удельный вес расходов на продукты питания, то отмена регулирования цен на продовольствие внесло определенный вклад в инфляцию. Для снижения инфляции необходима координация деятельности НБУ, Кабмина и Антимонопольного комитета. Но АМКУ не преуспел в демонополизации рынков», – подчеркнул глава Совета НБУ.

По его информации, по состоянию на середину 2016 года 42% рынков в нашей стране были монополизированы, 11% рынков работали в условиях административной или естественной монополии. Монополии и олигополии сложились в ТЭК (65%), в сфере транспорта и связи (82%). «Монополисты злоупотребляют своим положением, применяют инструменты, позволяющие максимизировать прибыль путем завышения цен и тарифов. Это отражается на инфляции», – отметил Данилишин.

«Анализируя последствия решения правительства об отмене регулирования (фактически - декларирование) цен на продукты питания, считаю его преждевременным, так как в условиях монополизированной экономики Украины оно привело к повышению темпов инфляции. Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, которая на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень одностороннее специфическое влияние и ростом потребительских цен», – подчеркнул он.

Напомним, 1 июля вступило в силу постановление Кабмина об отмене государственного регулирования цен на продукты питания.