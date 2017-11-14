Военно-транспортный самолет Ан-70 производства ГП «Антонов» будет модернизирован, получит новую авионику и избавится российских деталей, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«О соответствующей готовности принять участие в модернизации самолета во время ведущей международной выставки Dubai Airshow 2017 заявили компании из Королевства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Благодаря этой модернизации планируется расширить уникальные характеристики самолета, в первую очередь, благодаря передовым цифровым системам», – говорится в сообщении.

В «Укроборонпроме» подчеркнули, что с учетом принятия в 2015 году Ан-70 на вооружение Вооруженных сил Украины, модернизация этого самолета является одной из важнейших задач, которое позволит значительно расширить мобильность и боеспособность украинских защитников.