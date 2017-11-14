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В Ужгороде родила девушка, которой на тот момент исполнилось всего 13 лет и 6 месяцев.

По словам заведующего отделением патологии беременных Василия Пириди, появление на свет ребенка усложнились акушерской патологией и завершились кесаревым сечением, сообщают «Закарпатские новости».

Следует отметить, что в столице Закарпатья ранняя беременность не является диковинкой. В этом году это были уже пятые подобные роды в Ужгороде. В прошлом году рожениц в возрасте до 14 лет было 9, а в позапрошлом - аж 17.

В целом рождение жительницами Закарпаться детей в возрасте от 15-16 лет составляет 2 процента от общего количества родов в области.
ForUm

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