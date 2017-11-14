Под огонь вражеских минометов попали жилые кварталы Марьинки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Как сообщил мне председатель Марьинской райгосадминистрации Владимир Мороз, обстрел продолжался примерно с 19:30 до 21 часов вечера», – отметил он.

По информации глава ОВГА, с 8 утра в поселке работает обзорная группа, описывает последствия обстрела - пока зафиксировали повреждения одного частного дома - на улице Карпова, 36.

«Поступает информация о наличии неразорвавшихся мин. Ее проверяют представители ГосЧС - они находятся на месте происшествия и осматривают территорию. Уточненные данные по повреждениям частного жилья и других последствиях обстрела будут известны после завершения работы обзорной группы», – подытожил Жебривский.