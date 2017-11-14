также в разделеПроисшествия
Сутки в зоне АТО: 33 обстрела, ранены 2 военных 32
Под Бахмутом женщина подорвалась на растяжке 74
На Херсонщине школьницы устроили жестокую драку 201
Под Киевом охотник застрелил мужчину, перепутав его со зверем 119
Вандалы испортили портрет Гончара в Днипре 39
В Словакии попал в ДТП автобус с закарпатскими заробитчанами, есть жертвы 77
На «красной линии» под Марьинкой подорвался житель Донецка 41
На херсонском предприятии мужчину придавило железобетонной конструкцией 43
АТО: Количество обстрелов выросло вдвое 48
Взрыв в Черкассах: Погибший хранил гранату под подушкой 67
Под Марьинкой на растяжке подорвался мужчина 47
В Одессе во время пьяной ссоры подстрелили полицейского 59
В Одесской области микроавтобус въехал в телегу, трое погибших 95
Сутки в зоне АТО: 18 обстрелов, ранен 1 военный 54
На Днепропетровщине подорвали авто полицейских 77
В Винницкой области зарезали АТОшника, прошедшего Авдеевскую промзону 66
Правоохранители искали взрывчатку еще в трех украинских аэропортах 37
В Украине сообщили о минировании сразу четырех аэропортов 92

Под огонь вражеских минометов попали жилые кварталы Марьинки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Как сообщил мне председатель Марьинской райгосадминистрации Владимир Мороз, обстрел продолжался примерно с 19:30 до 21 часов вечера», – отметил он.

По информации глава ОВГА, с 8 утра в поселке работает обзорная группа, описывает последствия обстрела - пока зафиксировали повреждения одного частного дома - на улице Карпова, 36.

«Поступает информация о наличии неразорвавшихся мин. Ее проверяют представители ГосЧС - они находятся на месте происшествия и осматривают территорию. Уточненные данные по повреждениям частного жилья и других последствиях обстрела будут известны после завершения работы обзорной группы», – подытожил Жебривский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги