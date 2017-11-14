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Украина выступает за диалог с Польшей, ведь стремится к стратегическому равноправному партнерству со своим западным соседом. Об этом в интервью TVN24 заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Мы хотим быть равноправными партнерами, и если есть спорные вопросы, то мы можем и должны решать их во время разговоров, переговоров и встреч», - подчеркнул дипломат.

Посол признал, что иногда он не был доволен атмосферой этих разговоров.

«Но дипломатия служит не только для совместных походов на приемы, а для того, чтобы сесть за стол и разговаривать ... Мы хотим, чтобы эти переговоры продолжались, потому что хотим мира и сотрудничества с Польшей», - подчеркнул посол, сообщает «Европейская правда».

Дещица подчеркнул, что Украина выступает за лучшие отношения с Польшей и снятие напряжения в них.

«Если есть какое-то напряжение, то просто нужно это напряжение снять, возможно, сделать шаг назад и понять друг друга. Я бы хотел, чтобы Украина и Польша меньше времени тратили для объяснения наших позиций, а больше - для развития нашего партнерства и реализации проектов, которые принесут пользу украинцам и полякам», - добавил украинский дипломат.

Напомним, 17 ноября в Кракове состоится чрезвычайное заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников. 
ForUm

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