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За прошедшие сутки боевики 33 раза нарушили перемирие, в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.

«Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня вечером и ночью», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, в темное время суток на луганском направлении враг резко увеличил количество обстрелов. В частности, применяя минометы калибра 120-мм, гранатометы и стрелковое оружие оккупанты 4 раза обстреляли защитников Новотошковского. Из такого же вооружения российские наемники открывали огонь по нашим укреплениям в районе Майского. Применяя пехотное вооружение, боевики также нарушали перемирие неподалеку Троицкого, Крымского, Зайцево и Луганского.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия несколько раз были обстреляны наши позиции в пригороде Авдеевки. Под огонь противника из 82-мм миномета и стрелкового оружия попали защитники Марьинки, а вблизи Мариуполя российско-террористические войска выпустили 5 мин калибра 120-мм по защитникам Павлополя. В этом же районе под гранатометный огонь попали опорные пункты неподалеку Широкино.

В штабе подчеркнули, что военнослужащие Вооруженных сил Украины 23 раза открывали адекватный ответный огонь. 
ForUm

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