Венгрия требует от украинской власти отреагировать на инцидент, который произошел в городе Берегово 12 ноября, когда активисты «Свободы» сняли венгерский флаг со здания городского совета с намерением сжечь его. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

Mukachevo.net

Прокуратура Испании отказала Украине в аресте и экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко. Об этом Онищенко сообщил после судебного заседания.

Решение о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией и введении визового режима с РФ должен принимать Кабинет Министров и Министерство иностранных дел Украины. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Официальная Варшава не обнародует список лиц, которым запрещено въезжать в Польшу. Этот список короткий, и запрет не противоречит правилам Шенгена. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым изменяется порядок назначения глав местных государственных администраций.

Глава «ДНР» Александр Захарченко обязал местных жителей передавать в «госсобственность» весь выращенный урожай сельхозрастений.

По результатам голосования Съезд судей Украины избрал на должность судьи Конституционного суда Украины заслуженного юриста Украины, доктора юридических наук, председателя Апелляционного суда Запорожской области Виктора Городовенко.

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2% и ухудшил прогноз среднегодовой инфляции на 1,3 процентных пункта - до 12,8%.

Следователи по делу ДТП, в котором 6 сентября погибли 5 политологов, подозревают, что аварию подстроили умышленно.

Украина уже сделала ряд важных шагов на пути к украинизации, но ей предстоит еще много работы. Об этом сказал глава Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович.

В Сербии с конца 2014 года правоохранители возбудили 45 уголовных дел в отношении наемников, принимающих участие в боевых действиях за рубежом, в том числе и на Донбассе.

На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,3. В результате него погибли более 400 человек, более 7 тыс. получили ранения.

По предварительной информации, среди пострадавших в результате землетрясения в Иране граждан Украины нет.

В Попасной задержаны военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые нанесли телесные повреждения гражданскому лицу.

Президент Словении Борут Пахор переизбран на следующий президентский срок во втором туре выборов.