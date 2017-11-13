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Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер передаст помощнику президента РФ Владиславу Суркову письма семей украинских заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Сегодня спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встречается с путинский советником Сурковым. Волкер, по просьбе украинской стороны,  будет говорить о заложниках и передаст РФ письма от семей заложников и требование немедленного освобождения. Вопросы безопасности и заложники – наши ключевые приоритеты», – отметила она.

Как ранее сообщал ForUm, 13 ноября в Белграде состоится встреча спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
ForUm

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