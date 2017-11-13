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Государственная миграционная служба Украины опровергает информацию о взломе базы данных украинских паспортов, сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Энергия фсб-ботов в стремлении посеять панику среди населения в Украине неисчерпаема, эту бы энергию на благо народа… Официально: никакого взлома базы данных украинских паспортов не было. И эта база не подключена к Интернету. Желаем агентам российской пропаганды как можно быстрее написать явку с повинной и добровольно сдаться украинским правоохранителям», – говорится в сообщении.

В Госмиграции призвали сознательных граждан не поддерживать агитацию Кремля и не распространять провокационную информацию.

Ранее в сети была распространена информация о взломе базы данных украинских паспортов.

 
ForUm

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