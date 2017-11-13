Лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что для того, чтобы справиться с глобальными вызовами сегодняшнего дня, Россия и США должны быть союзниками.

«Обращение президента США Дональда Трампа к «ненавистникам и дуракам», которые не понимают, что поддерживать нормальные «отношения с Россией — это хорошая вещь, а не плохая», адресовано в том числе и украинским провластным... «ненавистникам и дуракам». Только ненавистники, одержимые русофобскими идеями, могут злорадствовать по поводу того, что встреча президентов двух сверхдержав — России и США — состоялась не в том формате или прошла не так, как планировалось. Только дураки могут не понимать, что встреча президентов США и России отвечает интересам Украины», — написал политик в своем блоге.

По его мнению, заявление Дональда Трампа о том, что он хочет разрешить кризисы в Северной Корее, Сирии, Украине, решить проблему терроризма и в этом «Россия может значительно помочь», окончательно расставляет все точки над «і». «Акценты расставлены предельно точно: чтобы справиться с глобальными вызовами сегодняшнего дня, Россия и США должны быть союзниками, а не противниками. Дональд Трамп дал понять четко и однозначно: США заинтересованы в сотрудничестве и дружбе с РФ», — подчеркнул Медведчук.

Он выразил надежду, что заявление Трампа в Киеве воспримут так же четко и однозначно. По его мнению, если украинская власть заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, то она сделает правильные выводы и, отказавшись от русофобии как национальной идеи, начнет наконец-то действовать в интересах Украины.

«Хочется верить, что «ненавистники и дураки», о которых говорит Трамп, поймут: столь жесткое заявление президента США ― это сигнал всем украинским радикалам и националистам, которые ориентируются на Вашингтон, как на луч света в темном царстве. Сигнал Трампа ― однозначный и недвусмысленный, требующий от Киева немедленных действий для мирного урегулирования конфликта на Донбассе», — отметил Медведчук.