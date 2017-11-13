Двоих мужчин, в машине которых нашли 6 кг взрывчатки, до этого выгнали из палаточного городка возле Верховной Рады.

«Задержанные полицией в воскресенье в Киеве с 6 кг взрывчатки жители Закарпатья днем ранее были среди тех, кого попросили покинуть лагерь на площади Конституции возле Верховной Рады», - говорится в заявлении активистов.

По из словам, они избавились от мужчин, поскольку те нарушали дисциплину и провоцировали конфликты как с протестующими, так и с правоохранителями, сообщает «Украинская правда».

Эту информацию подтвердил в беседе с журналистами председатель парламентской фракции «Самопомич», представители которой также принимают участие в акции протеста под Радой, Олег Березюк.

«Вы знаете, что эти люди, у которых МВД вчера изъяло 6 кг взрывчатки, были неделю назад распознаны и изгнаны из лагеря протестующих на улице Грушевского», - отметил он.

Депутат предположил, что они там находились с целью провокаций.

Напомним, 12 ноября в Киеве спецназовцы задержали двоих мужчин, в автомобиле которых обнаружено 6,5 кг взрывчатки, готовой к использованию.

По словам задержанных, они привезли сумку со взрывчаткой из Мукачево, однако не знали, что в ней находится.

Мужчинам объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.