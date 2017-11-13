«Киевэнерго» опровергает информацию СМИ, распространенную сегодня, по срокам восстановления электроснабжения в центре столицы после аварийного отключения, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Повреждение электросети, что произошло сегодня около 9:00 и в результате которого временно без электричества остались 24 здания по ул. Десятинной, Владимирской, Б. Житомирской, Трехсвятительской и пл. Михайловской, было ликвидировано в 10:30», – говорится в сообщении.

В «Киевэнерго» подчеркнули, что до 12:00 всем потребителям электроснабжение было восстановлено.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что из-за повреждения электросетей было прекращено электроснабжение центра Киева.