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Верховная Рада Украины может рассмотреть на этой пленарной неделе законопроект об объявлении выходным 25-го декабря, когда отмечается Рождество Христово по григорианскому календарю. Об этом сообщил на согласительном совете в понедельник спикер парламента Андрей Парубий, передает Радио Свобода.

По его словам, законопроект о еще одно выходном для украинцев внесен в повестку дня на вторник.

«Если во время изучения на фракциях мы увидим поддержку, мы в четверг (16 ноября) его сможем поставить в достаточно проходную часть и без большого страстного обсуждения принять по нему решение», - сказал Парубий.

Законопроект 2149 о выходном 25 декабря предложил внести на рассмотрение парламента председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

«Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем ​​так же, как 7 января», - сказал Княжицкий, добавив, что в Украине есть много римо-католиков, протестантов, которые просят сделать этот день выходным.

В Украине выходным является 7 января, когда отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю. В то же время католическое Рождество, которое отмечают не только католики, но и протестанты и представители ряда поместных православных церквей 25 декабря, является в Украине рабочим днем.

Идея «оптимизировать» празднования Рождества в Украине не является новой, среди депутатов и общественности также высказывалась предложение об отказе от празднования религиозных праздников по старому юлианскому календарю и перейти на действующий – григорианский.
ForUm

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